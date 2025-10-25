Сектор Газа
25 октября, 14:31

Турист сорвался в ров римского Пантеона и разбился насмерть из-за селфи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Японский турист погиб в Риме, упав с семиметровой высоты во время попытки сделать селфи у Пантеона. Об этом сообщило итальянское издание RomaToday.

69-летний мужчина потерял равновесие и упал в ров, окружающий античный памятник архитектуры. Для доступа к пострадавшему полицейским и спасателям пришлось взломать решетчатые ворота, однако медики смогли только констатировать смерть японца.

Тело было направлено в морг для проведения патолого-анатомической экспертизы. Отмечается, что ров с тыльной стороны Пантеона имеет лишь метровый парапет без дополнительных ограждений.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка была госпитализирована в реанимационное отделение после падения с высоты второго этажа. По имеющейся информации, несовершеннолетняя предприняла попытку спуститься из окна с помощью самодельного каната, изготовленного из простыней, с целью тайной встречи со знакомым.

