Кокаин хлынул в Европу в соках и специях

Преступные синдикаты, действующие в Европе, постоянно умудряются всё более хитроумными способами доставлять кокаин в место назначения. Они используют инновационные химические методы и сложные логистические схемы, вкладывая уйму денег в развитие незаметных способов контрабанды. Об этом сообщает Bild.

Преступники встраивают наркотик непосредственно в законные товары — фруктовые соки, пряности и пластиковую продукцию — применяя специальные химические процессы, которые полностью скрывают кокаин от стандартных таможенных проверок. Попав через портовые и аэропортовые контрольно-пропускные пункты, наркотик направляется в подпольные лаборатории промышленных районов, где его извлекают и приводят в готовый к распространению вид.

Логистика наркотрафика претерпела существенные изменения. На главных европейских транспортных узлах — в Антверпене и Роттердаме — перехваченный кокаин сократился с 175 тонн в 2023 году до 69 тонн в 2024 году. Но это не значит, что наркотики перестали покупать и продавать. Контрабандисты просто разработали новые маршруты и нашли альтернативные порты.

Возрастающая сложность преступных операций вынуждает правоохранительные органы разрабатывать новые методы лабораторной диагностики и укреплять международное взаимодействие при контроле пищевой и сырьевой продукции.

Ранее глава ФТС Валерий Пикалёв доложил президенту России Владимиру Путину, что в этом году таможенники пресекли контрабанду свыше 34 тонн запрещённых веществ. В их числе были также компоненты для изготовления наркотиков.