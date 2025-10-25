Мина ВСУ пробила крышу школы и упала в кабинет, но не сдетонировала
Украинские войска обстреляли город Каховка в Херсонской области. По словам главы Каховского муниципального округа Павла Филипчука, в результате атаки мина пробила крышу городской школы и упала в кабинет, но не сдетонировала.
«Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась», — написал он.
На место происшествия были вызваны специалисты-сапёры. В настоящее время угроза опасности устранена.
Ранее стало известно, что ночная атака украинских БПЛА на село Железный Порт в Херсонской области привела к гибели семейной пары, проживавшей в пункте временного размещения эвакуированных. В результате ударов были также повреждены жилые дома местных жителей.
