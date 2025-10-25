Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 14:58

Мина ВСУ пробила крышу школы и упала в кабинет, но не сдетонировала

В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу школы. Обложка © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу школы. Обложка © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

Украинские войска обстреляли город Каховка в Херсонской области. По словам главы Каховского муниципального округа Павла Филипчука, в результате атаки мина пробила крышу городской школы и упала в кабинет, но не сдетонировала.

В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу школы. Обложка © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу школы. Обложка © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

«Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась», — написал он.

На место происшествия были вызваны специалисты-сапёры. В настоящее время угроза опасности устранена.

ВСУ нанесли по Брянской области почти 20 тысяч ударов, погибли 53 человека
ВСУ нанесли по Брянской области почти 20 тысяч ударов, погибли 53 человека

Ранее стало известно, что ночная атака украинских БПЛА на село Железный Порт в Херсонской области привела к гибели семейной пары, проживавшей в пункте временного размещения эвакуированных. В результате ударов были также повреждены жилые дома местных жителей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar