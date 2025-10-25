Умер российский актёр – голос Роджерса из фильма «Десять негритят»

На 80-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Золотницкий, чьим голосом говорили в русском дубляже звезды Голливуда.

В 2011 году Алексей Золотницкий перенес микроинсульт, но продолжал играть на театральной сцене. В 2017-м ещё один инсульт привёл к нарушениям речи и координации движений у голоса Энтони Хопкинса, Алена Делона и Роберта де Ниро. После продолжительной болезни актёр скончался 25 октября 2025 года, пишут «Известия».

Актер запомнился зрителям по роли Роджерса в фильме «Десять негритят» и главного злодея в криминальной драме «Поезд до Бруклина». Однако наибольшую известность Золотницкий получил как мастер дубляжа, чей характерный голос стал неотъемлемой частью образов Алена Делона, Роберта де Ниро, Энтони Хопкинса и Роберта Редфорда.

Он даже получал благодарственную телеграмму от одного из голливудских актеров за работу над фильмом «Три дня Кондора». Своё увлечение дубляжом Алексей Алексеевич перенял от отца-кинорежиссера, одного из основателей этого жанра в СССР, и передал творческие традиции своим сыновьям.

