Унесли на носилках: Шокированный зритель снял на видео падение гимнаста в Казанском цирке

Во время дневного шоу в Казанском цирке участвующий в номере «Акробаты на BMX» гимнаст Матвей Циренщиков при выполнении трюка на байке, ударился головой о манеж и на короткое время потерял сознание. Об этом рассказала пресс‑служба труппы.

Момент падения акробата. Видео © Telegram / Происшествия Татарстан

В Сети опубликовали видеозапись инцидента. В ролике можно увидеть, как несколько велосипедистов парами въезжают на арену, подлетая на трамплине, и один из первой двойки падает во время приземления. Следующая пара акробатов чудом не приземлилась на пострадавшего коллегу.

По словам представителей цирка, артиста вынесли с арены на носилках, за кулисами дежурная медсестра привела его в чувство и осмотрела — признаков травм не выявили. После этого Матвей поднялся и не жаловался на самочувствие, однако его решили отправить в больницу для обследования. Сейчас он находится в клинике и проходит необходимые процедуры. Отмечается, что во время выступления на нём был защитный шлем, как и на остальных участниках номера.

«Главное — с ним всё в порядке», — успокоили в пресс-службе.

В цирке попросили зрителей не переживать и пообещали передать Матвею слова поддержки и пожелания здоровья от публики.

