Регион
25 октября, 15:33

Жителям российского региона отключили мобильный интернет

В Архангельской области временно отключили мобильный интернет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В Архангельской области временно отключён мобильный интернет. Как уточнили в министерстве связи и информационных технологий российского региона, ограничение связано с мерами по обеспечению безопасности.

Сроки возобновления работы мобильного интернета пока не названы. Вместе с тем, во всех отделениях МФЦ региона, согласно их режиму работы, предоставляется бесплатный доступ к сети Интернет через Wi-Fi.

Один из крупнейших провайдеров Петербурга рухнул из-за хакерской атаки
Один из крупнейших провайдеров Петербурга рухнул из-за хакерской атаки

А в Калужской области школьницу впервые в России привлекли к ответственности за видео с работой ПВО, уничтожившей украинский БПЛА. Девочка из города Кирова разместила кадры в соцсетях, что привело к разбирательству с её родителями. Им грозит штраф до 2 тысяч рублей за неисполнение родительских обязанностей.

