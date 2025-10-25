Российские гимнасты взяли 4 медали на чемпионате мира в Индонезии

Российская сборная выиграла четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. По итогу состязаний команда стала четвёртой в медальном зачёте. На счету нашей сборной два золота, одно серебро и бронза.

На первой строчке расположились китайские спортсмены с семью медалями (3 золота, 1 серебро, 3 бронзы). Вторыми идут японцы (2 золота, 2 серебра и бронза). А на третьем месте сборная США (2 золота, 1 серебро и 2 бронзы).

Ранее Life.ru писал, что соревнования проходили в Джакарте с 19 по 25 октября. Три медали в копилку нашей сборной принесла гимнастка Ангелина Мельникова. Она стала первой в многоборье и опорном прыжке, а также взяла серебро на брусьях. Ещё одну медаль завоевал Даниел Маринов, состязаясь на брусьях.