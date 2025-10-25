Более 260 преступников по ошибке вышли на волю

В Великобритании зафиксирован рекордный рост случаев ошибочного освобождения преступников, их количество превысило 260 человек за год. Такие данные приводит телеканал Sky News со ссылкой на официальную статистику правительства страны.

В период с марта 2024 по март 2025 года было неправомерно освобождено 262 преступника, причем 233 человека вышли из тюрем, а 29 — непосредственно из залов судов. Количество таких инцидентов увеличилось на 128% по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

Публикация статистики совпала со скандалом вокруг дела эфиопского мигранта Хадуша Герберсласи Кебату, который был ошибочно выпущен на свободу после осуждения за сексуальное насилие над женщиной и 14-летней девочкой в городе Эппинг. Этот случай вызвал массовые протесты и беспорядки в стране.

Ранее сообщалось, что в Казани произошло нападение на конвой ФСИН, в результате которого был освобождён находившийся под стражей военнослужащий срочной службы. Инцидент произошёл на ул. Гвардейской, где неизвестные на автомобиле Kia Rio блокировали служебный транспорт на светофоре, применили физическую силу к сотрудникам и извлекли задержанного из автомобиля.