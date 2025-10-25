Названа причина смерти «русского голоса» Голливуда, пережившего два инсульта

Заслуженный артист РФ актёр Алексей Золотницкий скончался от продолжительной болезни. Об этом ТACС рассказал его сын Александр и напомнил, что его отец пережил два инсульта, после которых так и не смог полностью оправиться.

«Он болел последние 10 лет, у него был инсульт, всё ухудшалось. <…> Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», — пояснил Золотницкий-младший.

Напомним, на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Золотницкий, чьим голосом говорили в русском дубляже звёзды Голливуда. В 2011 году Золотницкий перенёс микроинсульт, но продолжал играть на театральной сцене. В 2017-м ещё один инсульт привёл у него к нарушениям речи и координации движений. Золотницкий стал известен благодаря озвучиванию таких актёров, как Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. «Русский голос» Голливуда работал в труппе Театра Олега Табакова с 1989 года.