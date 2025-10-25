Сектор Газа
25 октября, 16:44

Объявлена дата прощания с легендой «Торпедо» Виктором Шустиковым

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Донской

Прощание с легендарным футболистом Виктором Шустиковым, двукратным чемпионом СССР в составе московского «Торпедо», состоится 28 октября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Церемония прощания пройдёт в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове с 11 до 12 часов, после чего похороны состоятся на Востряковском кладбище. Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, что на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист клуба и сборной СССР Виктор Шустиков. В период с 1958 по 1972 год Шустиков установил клубный рекорд, сыграв 427 матчей за «Торпедо». Он выиграл три Кубка СССР и серебро чемпионата Европы 1964 года в составе сборной Советского Союза. После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе «Торпедо» и ФК «Москва».

BannerImage
Анастасия Никонорова
