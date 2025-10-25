Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 17:26

Эррол Маск стал фанатом «Ак Барса» и пришёл болеть за клуб в матче с «Адмиралом»

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Отец Илона Маска Эррол вступил в ряды болельщиков казанского «Ак Барса» и пришёл поддержать команду на матч КХЛ с «Адмиралом». Об этом сообщает Sport Baza.

Маск-старший посетил игру регулярного чемпионата в шарфе казанского клуба. Отец основателя Space X не сдержал эмоций от первой шайбы, заброшенной «Ак Барсом» в ворота соперника.

Матч закончился со счётом 5:3 в пользу команды из Татарстана.

Илон Маск, соединяй: Самый безумный проект России и США
Илон Маск, соединяй: Самый безумный проект России и США

Ранее Эррол Маск рассказал, что к нему обратились представители ряда африканских стран с просьбой наладить прямые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, минуя дипломатическую бюрократию. Он пояснил, что согласился посодействовать благодаря своим связям в Вашингтоне и обсудил тему с сыном. Илон обещал, что рассмотрит возможные варианты помощи.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ХК Ак Барс
  • ХК Адмирал
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar