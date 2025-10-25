Эррол Маск стал фанатом «Ак Барса» и пришёл болеть за клуб в матче с «Адмиралом»

Отец Илона Маска Эррол вступил в ряды болельщиков казанского «Ак Барса» и пришёл поддержать команду на матч КХЛ с «Адмиралом». Об этом сообщает Sport Baza.

Маск-старший посетил игру регулярного чемпионата в шарфе казанского клуба. Отец основателя Space X не сдержал эмоций от первой шайбы, заброшенной «Ак Барсом» в ворота соперника.

Матч закончился со счётом 5:3 в пользу команды из Татарстана.

Ранее Эррол Маск рассказал, что к нему обратились представители ряда африканских стран с просьбой наладить прямые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, минуя дипломатическую бюрократию. Он пояснил, что согласился посодействовать благодаря своим связям в Вашингтоне и обсудил тему с сыном. Илон обещал, что рассмотрит возможные варианты помощи.