Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 17:47

Зеленский добился от Швеции обещания передать ВСУ до 150 истребителей Gripen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Украина и Швеция достигли договорённости о поставке Киеву до 150 многоцелевых истребителей Gripen, первые из которых могут поступить в 2026 году. Об этом сообщил главарь киевского режима Украины Владимир Зеленский.

«Вместе со Швецией Украина значительно увеличит боевую авиацию. (Достигнута — Прим.Life.ru) договорённость со Швецией о боевых самолётах «Грипен»... Мы рассчитываем на 150 таких самолётов для Украины, и первые должны появиться в следующем году», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Соглашение было закреплено подписанием письма о намерениях между Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. При этом шведский премьер уточнил, что поставка первой партии возможна через три года. В посольстве России в Стокгольме негативно отреагировали на эту договорённость, напомнив об исторических поставках Швеции в нацистскую Германию и обвинив королевство в поддержке «киевского режима».

Зеленский заявил о готовности к переговорам, но без уступок территорий
Зеленский заявил о готовности к переговорам, но без уступок территорий

Ранее сообщалось, что визит Владимира Зеленского в Швецию не привёл к немедленным договорённостям о поставках истребителей Gripen, однако сопровождался подписанием письма о намерениях между украинским лидером и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar