25 октября, 17:55

Церемония прощания с «русским голосом» Голливуда состоится 28 октября

Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Алексеем Золотницким, который был русским голосом многих голливудских звёзд назначена на 28 октября. Об этом сообщили в семье актёра.

«Прощание будет во вторник», — сказал собеседник ТАCC.

Названа причина смерти «русского голоса» Голливуда, пережившего два инсульта

Напомним, 25 октября на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Золотницкий, чьим голосом говорили в русском дубляже звёзды Голливуда. В 2011 году актёр перенёс микроинсульт, но продолжал играть на театральной сцене. В 2017-м ещё один инсульт привёл у него к нарушениям речи и координации движений. Голосом Золотницкого говорили Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

