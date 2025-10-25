Церемония прощания с «русским голосом» Голливуда состоится 28 октября

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Алексеем Золотницким, который был русским голосом многих голливудских звёзд назначена на 28 октября. Об этом сообщили в семье актёра.

«Прощание будет во вторник», — сказал собеседник ТАCC.

Напомним, 25 октября на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Золотницкий, чьим голосом говорили в русском дубляже звёзды Голливуда. В 2011 году актёр перенёс микроинсульт, но продолжал играть на театральной сцене. В 2017-м ещё один инсульт привёл у него к нарушениям речи и координации движений. Голосом Золотницкого говорили Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро.