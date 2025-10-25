Родителей нашли и взяли под прицел из-за видео с тату младенца ради квартиры от Mellstroy

Сотрудники МВД в Чувашской Республике установили личности родителей, которые якобы сделали татуировку малышу для конкурса известного стримера Mellstroy (Андрей Бурим) в TikTok. Мать и отца доставили в отделение. По словам родителей, тату было временное. Об этом сообщила сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полиция нашла родителей «татуированного» малыша. Видео © Telegram / Ирина Волк

Как пояснили родители ребенка, видео было постановочным. По словам родителей, условное «тату» они сделали гелевой ручкой и наложили звук машинки. На самом деле машинка в тот момент не работала и иглы в ней не было.

«Мы же не совсем глупые, чтобы настоящее тату ребёнку бить, вот и решили обмануть систему», — рассказал отец мальчика.

Таким путём семья надеялась выиграть квартиру, которую разыгрывал стример.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 УМВД России по городу Чебоксары планируют проверить жилищно-бытовые условия родителей малыша и поставят их на профилактический учёт. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы, добавила Волк.

Напомним, ранее Мизулина сообщила в Telegram-канале, что родители сделали татуировку годовалому малышу для участия в конкурсе стримера Mellstroy (Андрей Бурим). Участникам предлагали совершать любые действия для создания вирусного контента в TikTok при условии размещения ссылки на онлайн-казино.