Во Львове произошла крупнейшая авария на водоканале за десятилетия, воды нет три дня

Около 50 тысяч абонентов в украинском Львове остались без воды из-за масштабного прорыва на магистральных трубопроводах. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

«Около 50 тыс. абонентов сейчас без воды. В чём проблема? Когда была запущена вода после предыдущей аварии, произошёл прорыв из-за того, что есть старые трубы», — сказал Москаленко.

Он добавил, что для полной замены устаревших трубопроводов необходимо 10 миллиардов гривен ($238,7 млн), которых нет в городском бюджете. Как пишет РБК-Украина со ссылкой на «Львовводоканал», это крупнейшая авария за последние десятилетия — часть города остаётся без воды уже три дня.

