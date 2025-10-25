Сектор Газа
25 октября, 19:09

Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в свою честь

Снос части Белого дома для возведения нового бального зала. Обложка © Х / HugonetX

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он планирует назвать новый бальный зал в Белом доме стоимостью 300 миллионов долларов в свою честь. Этот зал возводят на месте Восточного крыла.

«У меня нет планов назвать его в честь себя», — заявил Трамп журналистам.

Он добавил, что, вероятно, помещение получит название «Президентский бальный зал» или что-то похожее. По словам президента, они пока не рассматривали название.

«Это не его дом»: Клинтон обрушилась с критикой на Трампа, обвинив его в разрушении Белого дома
Как сообщал Life.ru, в Вашингтоне стартовали работы по строительству нового бального зала в Белом доме. Однако снос части здания противоречит обещаниям Трампа о сохранении исторической структуры архитектурного объекта.

Лия Мурадьян
