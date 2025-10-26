Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

25 октября, 21:57

Сожитель застрелил 78-летнюю пенсионерку на юго-востоке Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве в квартире на улице 2-я Синичкина обнаружили тело женщины 1947 года рождения с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смертельное ранение пенсионерке нанес её 62-летний сожитель, сообщили в столичной прокуратуре.

«Установление всех обстоятельств, а также ход процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — заявили в ведомстве.

Ранее в Подольске 39-летний ревнивец перепил и насмерть зарезал сожительницу. Мужчина уже был ранее судим.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Юния Ларсон
