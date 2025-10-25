Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби
На турнире UFC 321 в Абу-Даби российский боец Умар Нурмагомедов одержал уверенную победу над американским спортсменом Марио Баутистой. Поединок в лёгком весе завершился единогласным решением судей в пользу 29-летнего россиянина.
Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту. Видео © Х / UFC
Эта победа стала для Нурмагомедова 19-й в профессиональной карьере смешанных единоборств при всего одном поражении. Его соперник Баутиста потерпел третье поражение при 16 победах.
Также на турнире UFC 321 в Абу-Даби победу праздновал российский тяжеловес Александр Волков, который оказался сильнее бразильца Жаилтона Алмейду. Поединок продлился все отведенные три раунда и завершился раздельным решением судей.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.
Обложка © ТАСС / AP