Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби

На турнире UFC 321 в Абу-Даби российский боец Умар Нурмагомедов одержал уверенную победу над американским спортсменом Марио Баутистой. Поединок в лёгком весе завершился единогласным решением судей в пользу 29-летнего россиянина.

Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту. Видео © Х / UFC

Эта победа стала для Нурмагомедова 19-й в профессиональной карьере смешанных единоборств при всего одном поражении. Его соперник Баутиста потерпел третье поражение при 16 победах.

Также на турнире UFC 321 в Абу-Даби победу праздновал российский тяжеловес Александр Волков, который оказался сильнее бразильца Жаилтона Алмейду. Поединок продлился все отведенные три раунда и завершился раздельным решением судей.