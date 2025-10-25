Трамп объявил о скором вводе стабилизационных сил в Газу

Президент США Дональд Трамп заявил, что стабилизационные силы вскоре будут развёрнуты в секторе Газа. По его словам, подготовка к размещению уже идёт, а руководство миссии находится на стадии согласования.

«Довольно скоро. Над этим работают прямо сейчас. На Ближнем Востоке будет мир», –подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолёта во время дозаправки в Дохе по пути в Малайзию.

В сентябре Белый дом представил «всеобъемлющий план» по урегулированию ближневосточного конфликта, состоящий из 20 пунктов. Документ предполагает создание временного внешнего управления и ввод международных стабилизационных сил. 10 октября в регионе вступило в силу соглашение о прекращении огня, ставшее первым шагом к реализации плана.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о сохранении перемирия между Израилем и ХАМАС, несмотря на новые атаки. Он подчеркнул, что Белый дом внимательно следит за ситуацией и делает всё возможное, чтобы не допустить новой волны насилия. Американский лидер добавил, что рассчитывает на благоразумие сторон и дальнейшее укрепление договорённостей.