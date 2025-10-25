Трамп оценил шансы заключения торговой сделки с КНР перед встречей с Си Цзиньпином

Есть высокий шанс заключения торговой сделки между СШИ и Китаем. Об этом перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент США Дональд Трамп.

«Полагаю, у нас есть действительно хороший шанс заключить весьма всеобъемлющее соглашение», — сказал он журналистам.

Трамп отметил, что хочет защитить интересы фермеров США, а лидер КНР «хочет чего-то добиться».

«Мы, конечно, будем говорить о [наркотике] фентаниле. Вы знаете, фентанил убивает много людей, очень много людей. Он поступает из Китая, и мы будем об этом говорить. Мы обсудим многое», — добавил Трамп.

Встреча между Трампом и Си Цзиньпином запланирована на 30 октября в южнокорейском городе Пусан. Тур Трампа начнётся с визита в Малайзию, куда он прибудет утром 26 октября по местному времени.

Ранее Трамп выражал уверенность, что встреча с председателем Китайской Народной Республики пройдет успешно. По мнению американского лидера, всё закончится очень хорошо, и «все будут очень счастливы».

Напомним, в начале октября произошел новый виток обострения в торгово-технологическом противостоянии между Китаем и США. 9 октября Министерство коммерции КНР ввело более строгие правила экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и сопутствующих технологий. В ответ на это, уже 10 октября, Трамп объявил о ряде ответных мер. С 1 ноября США планировали ввести 100-процентные пошлины на широкий спектр китайских товаров, а также установить контроль над экспортом программного обеспечения. Кроме того, звучали угрозы о возможном ограничении поставок в Китай другой продукции, в первую очередь – авиационных запчастей.