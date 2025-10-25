Сектор Газа
25 октября, 20:57

Мост Патона в Киеве разделился на светлую и тёмную стороны

Обложка © Telegram / Политика Страны

Вечером в субботу, 25 октября, на мосту Патона в Киеве, который связывает два берега Днепра, произошло ЧП – одна из его секций погрузилась в темноту. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Судя по опубликованным в украинских СМИ кадрах, электроснабжение моста оказалось нарушено. Причина отключения электроэнергии неизвестна, городские власти пока не прокомментировали ситуацию.

Кличко призвал киевлян запасаться едой, водой и одеждой перед сложной зимой
Ранее Life.ru писал, что ночью 25 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего была полностью уничтожена одна из ТЭЦ в украинской столице. После серии взрывов пожар охватил складские помещения.

