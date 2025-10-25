Мост Патона в Киеве разделился на светлую и тёмную стороны

Вечером в субботу, 25 октября, на мосту Патона в Киеве, который связывает два берега Днепра, произошло ЧП – одна из его секций погрузилась в темноту. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Судя по опубликованным в украинских СМИ кадрах, электроснабжение моста оказалось нарушено. Причина отключения электроэнергии неизвестна, городские власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее Life.ru писал, что ночью 25 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего была полностью уничтожена одна из ТЭЦ в украинской столице. После серии взрывов пожар охватил складские помещения.