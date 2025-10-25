Сектор Газа
25 октября, 20:57

Уровень недовольства правительством Мерца достиг рекорда в Германии

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

В Германии уровень недовольства правительством ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца достиг рекорда. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на результаты опроса социологического института INSA.

Согласно исследованию, 66% участников высказались неодобрительно о деятельности кабинета министров Мерца. Это на три процента выше, чем по результатам аналогичного опроса 10 октября. Только 25% участников довольны работой правительства, а 9% затруднились с ответом. Личный рейтинг Мерца также снизился — до 26%. При этом 62% оказались недовольны его работой. 12% респондентов не смогли ответить.

Почти половина опрошенных (49%) считает, что правящая коалиция рухнет до 2029 года. Только 32% уверены, что этого не произойдёт. 19% участников затруднились с ответом.

Председатель INSA Херман Бинкерт отметил, что большинство немцев недовольны «чёрно-красной коалицией» и ожидают её досрочного ухода. Он также указал на заявление Мерца о том, что миграция формирует «облик городов» Германии. Это утверждение многие восприняли как «расистское и дискриминационное». Бинкерт считает, что блок ХДС/ХСС и СДПГ отдаляется от населения, даже от тех, кто мог бы за них голосовать.

Опрос проводился с 23 по 24 октября, в нём участвовали 1003 человека.

Die Welt: Си Цзиньпин не нашёл времени для приёма Мерца в Китае

Напомним, ранее около четырёх тысяч человек вышли на акцию протеста в немецком городе Билефельд из-за заявлений канцлера Фридриха Мерца о миграционной политике. Среди участников акции был заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Вибке Эсдар. Протестная активность продолжается, аналогичные митинги запланированы в ряде других немецких городов.

Лия Мурадьян
