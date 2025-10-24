Die Welt: Си Цзиньпин не нашёл времени для приема Мерца в Китае

Отказ Пекина принять министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля стал внешнеполитическим провалом для кабинета канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Издание отмечает, что за полгода во главе правительства Мерц ни разу не посетил Китай, хотя ранее подобные визиты считались обязательными для немецких канцлеров.

По данным Die Welt, в графике канцлера были зарезервированы даты для поездок в Китай и Индию, однако, по слухам, Си Цзиньпин не нашёл времени для встречи с немецким лидером. Газета прогнозирует, что теперь Мерцу и Вадефулю предстоит пережить период дипломатической турбулентности. Немецкая автомобильная промышленность, тесно связанная с китайским рынком, может выразить недовольство ухудшением отношений с Пекином.

В публикации также подчёркивается, что внутри политического блока ХДС/ХСС и среди социал-демократов растут сомнения в управленческих способностях Мерца, особенно на фоне его предшественников — Ангелы Меркель и Олафа Шольца, которые выстраивали прагматичные и экономически выверенные отношения с Китаем.

Ранее стало известно, что Вадефуль отложил визит в Китай, поскольку Пекин подтвердил лишь одну встречу — с министром иностранных дел Ван И, отказавшись от других контактов.

Германия остаётся крупнейшим торговым партнёром Китая в Европе, однако политические отношения между странами заметно охладели после смены правительства в Берлине. Новая коалиция Мерца заняла более жёсткую линию в отношении Пекина, поддерживая антикитайские меры ЕС и США, включая ограничения на экспорт технологий и микрочипов. В Пекине такую политику расценивают как давление и отход от традиционного прагматизма, характерного для предыдущих немецких лидеров.