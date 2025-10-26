Трамп ужесточил торговые пошлины против Канады из-за рекламы во время бейсбола

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин против Канады, объяснив это решение спорной рекламной кампанией Правительства провинции Онтарио. Американский лидер заявил, что меры приняты в ответ на «серьёзное искажение фактов» — использование в рекламе видео выступления экс-президента Рональда Рейгана без должного контекста.

Фонд Рейгана ранее осудил эту рекламу, подчеркнув, что слова бывшего президента о свободной торговле были вырваны из контекста. Трамп расценил продолжение показа ролика во время трансляции матча Мировой серии (плей-офф бейсбольной лиги MLB) между «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс» как сознательное «мошенничество», что и побудило его ужесточить торговую политику.

«Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Верховный суд США сейчас готовится рассмотреть законность пошлин, введённых администрацией Трампа против Канады и других стран. Слушания по делу назначены на ноябрь. Поводом для иска стало резкое увеличение таможенных сборов на ряд канадских товаров с 25% до 35%, которое Трамп инициировал после провала торговых переговоров. Особенно сильно пострадали экспортёры стали и алюминия, для которых пошлины были подняты до 50%.

Ранее Трамп пригрозил Испании торговыми пошлинами из-за скупости в НАТО. Президент США заявил, что может ввести их против Мадрида, если страна не начнёт платить больше за оборону.