На родине Зеленского мобилизовали рикшу-инвалида по кличке «Сашка-Грузовик»

В Кривом Роге местного рикшу Александра Михалевича, известного под прозвищем «Сашка Грузовик», забрали на службу несмотря на инвалидность. Об этом сообщает «Политика Страны».

Как сообщила его сестра, с момента призыва связь с братом прервалась, его местонахождение остаётся неизвестным. Михалевич имеет официально подтверждённую инвалидность с детства.

Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. 35-летний Вячеслав Бек из Ужгорода, страдавший тяжёлой формой сахарного диабета, был доставлен в учебный центр в субботу, а уже в понедельник стал жаловаться на ухудшение самочувствия.