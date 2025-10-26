Поток украинских беженцев в Чехию вырос более чем вдвое за два месяца

Власти Чехии в сентябре и октябре выдали 3,1 тысячи разрешений на временную защиту для украинских беженцев. Летом этот показатель составлял 1,5 тысячи.

«Главная причина столь значительного роста выданных разрешений заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно покидать свою страну на основании постановления правительства Украины от 28 августа», — сообщила порталу Novinky пресс-секретарь МВД Чехии Гана Мала.

Она также отметила, что за сентябрь выдали 13,5 тысячи виз временной защиты. Это самый высокий месячный показатель в 2025 году. Общее число украинских беженцев, находящихся в Чехии, по данным МВД, составляет почти 400 тысяч человек.

Напомним, в конце августа украинское правительство сняло запрет на выезд за рубеж для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. После этого решения начался массовый отъезд молодых людей. Социальные сети Украины заполонили видео, в которых пользователи делятся опытом успешного пересечения границы. При этом за уклонение от призыва в условиях мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет.

