Life.ru в День тёщи узнал главный лайфхак Розы Сябитовой для семейного счастья

Как ужиться со старшими родственницами без конфликтов? Главная сваха России Роза Сябитова в беседе с Life.ru в честь Дня тёщи и свекрови 26 октября дала подробные рекомендации, которые помогут построить гармоничные отношения в семье.

Она отметила, что успех взаимодействия во многом зависит от самих родительниц, поскольку ответственность за атмосферу в отношениях между поколениями лежит на старших.

Если мы говорим про тёщу и то, как с ней ужиться, то, скорее всего, мама жены должна идти навстречу своему зятю. В отношениях, где есть более взрослые, ответственность всегда на старших. Опыта больше, знаний больше. Мне кажется, что любящие родители должны принять выбор своих детей и сделать всё для того, чтобы у них сложилось. Тем более есть собственный опыт. Нет такого прецедента, что все дети плохие. Это история больше про свекровь. Поэтому тёща должна быть внимательна к своему зятю прежде всего. Роза Сябитова Телеведущая, главная сваха страны

При этом сваха напомнила, что молодые люди тоже должны понимать, что родителям их супругов нужна любовь и уважение. По словам Сябитовой, она всегда учила своих детей одному: когда они женятся или выйдут замуж, именно ей придётся заслуживать любовь и уважение молодых, и это очень сложная задача.

Кроме того, собеседница Life.ru поделилась семейным секретом, который помогает решить большинство проблем со свекровью.

«А со свекровью самая главная рекомендация, которая передаётся у нас в семье, и то же самое сделала и моя Ксения, самое главное — назвать свекровь мамой. Прямо с самого начала. И все проблемы будут решены. И, соответственно, такое должно быть отношение, как к маме, ко второй маме, имеется в виду. Поэтому, когда женщина почувствует, что у неё появилась хорошая, послушная, любящая дочь, почему бы себя и не вести как любящая мама?» — заключила сваха.

Ранее Life.ru писал о том, как правильно строить отношения с навязчивой тёщей. Психотерапевт отметила, что забота сильно отличается от вмешательства в отношения детей — первая проявляется через деликатное предложение помощи, а второе — через навязывание им своих правил. В этом случае важно вырабатывать мягкие, но чёткие границы совместно с супругом, чтобы снизить риск конфликтов.