Life.ru в День тёщи узнал у адвоката, когда за оскорбление второй мамы грозит тюрьма

За оскорбление тёщи в публичном пространстве, например в Интернете, в общих чатах, форумах и социальных сетях можно получить штраф в размере от 5000 до 10000 рублей. Об этом в беседе с Life.ru в День тёщи и свекрови, который отмечается 26 октября, рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

«Автор подобных высказываний может быть привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КРФоАП со штрафом от 5000 до 10000 рублей», — отметил специалист.

Кроме того, тёща может взыскать в судебном порядке компенсацию морального вреда за оскорбление. Если же высказывания содержат клевету, например обвинение в неэтичном поступке или преступлении, наступает уголовная ответственность. По ней грозит лишение свободы до двух лет и штраф до 1 миллиона рублей.

За оскорбления в частной обстановке предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а за клевету в подобных ситуациях также может быть возбуждено уголовное дело.

«Если клевета, например, что тёща тестю изменяет — то уже штраф в рамках уголовного дела в размере до 50 тысяч рублей», — заключил адвокат.