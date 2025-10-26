Сектор Газа
25 октября, 22:45

Второе за день семейное убийство произошло на юго-востоке Москвы, жена зарезала мужа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

На юго-востоке Москвы в квартире на Тихорецком бульваре обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. По предварительным данным, его зарезала собственная жена. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Москве, убийство произошло вечером 25 октября.

«По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти на юго-востоке Москвы организована доследственная проверка», – уточнили в ведомстве.

Обстоятельства убийства и мотивы жены пока неизвестны.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае, который также произошёл на юго-востоке Москвы. Там 62-летний мужчина убил 78-летнюю сожительницу на улице 2-я Синичкина, застрелив её из ружья.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

