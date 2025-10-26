Епископ Лондона Сара Маллали станет новым архиепископом Кентерберийским — главой церкви Англии. Её кандидатуру утвердили король Карл III и премьер-министр Кир Стармер. Маллали — первая женщина на этом посту.

Как отмечают эксперты, данное назначение вызвало раскол в англиканском сообществе. Реформисты видят в этом шаге возможность объединить церковь, в то время как консерваторы заявляют о дополнительной разобщённости. Архиепископ Нигерии Генри Ндукуба, например, заявил о полном разрыве связей с церковью Англии.

Публицист Руслан Калинчук в разговоре с газетой «Известия» заявил, что такие перформансы создаются потому, что церковь Англии загнала себя в угол из-за слепого следования либеральной повестке. Эксперт констатировал, что в Британии пытаются ориентироваться на тех, для кого церковь — это арт-галерея или место для тусовки. Такие люди, по его словам, всё равно никогда не будут ходить в храм. Калинчук считает, что Англиканскую церковь уже никто не думает спасать, а новая архиепископ — это просто «красивая фигура», которая будет медленно тонуть вместе с кораблём.

Эксперты также отмечают катастрофическое падение числа прихожан. По словам специалиста по британской политике Василия Егорова, с 2000 года их число упало на 40%.

Саре Маллали 63 года. Более 35 лет она посвятила работе в Национальной службе здравоохранения, где в 37 лет стала самой молодой главной медсестрой Англии, а в 2005 году была удостоена титула Дамы-Командора Ордена Британской империи. В 2018 году она стала первой женщиной-епископом Лондона, а в 2019 году возглавила деканат Королевских капелл.