26 октября, 00:04

Павел Прилучный и Зепюр Брутян с сыном «наворовали от души» на отдыхе в Стамбуле

Супруга актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась кадрами их необычной семейной прогулки по Стамбулу. На видео пара вместе с сыном Микаэлем занимается сбором фруктов с уличных деревьев — апельсинов и гранат.

Прилучный и Брутян набрали фруктов с уличных деревьев в Стамбуле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zepyur_brutyan

«Да, ребят, наворовали от души», — отметил артист.

Как пояснила Брутян, их фруктовый рейд завершился довольно быстро — проезжавшие мимо автомобили начали сигналить и светить фарами. Несмотря на это, семье удалось собрать небольшой урожай и остаться довольной совместным времяпрепровождением.

Гонорары на миллионы, а алименты на копейки: Звёздные отцы, решившие, что дети им не по карману
Ранее Павел Прилучный подал апелляцию на решение суда относительно места проживания его сына Тимофея от предыдущего брака с Агатой Муцениеце. Дело направлено на рассмотрение в Московский городской суд.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

Артём Гапоненко
