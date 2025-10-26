Павел Прилучный и Зепюр Брутян с сыном «наворовали от души» на отдыхе в Стамбуле
Супруга актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась кадрами их необычной семейной прогулки по Стамбулу. На видео пара вместе с сыном Микаэлем занимается сбором фруктов с уличных деревьев — апельсинов и гранат.
Прилучный и Брутян набрали фруктов с уличных деревьев в Стамбуле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zepyur_brutyan
«Да, ребят, наворовали от души», — отметил артист.
Как пояснила Брутян, их фруктовый рейд завершился довольно быстро — проезжавшие мимо автомобили начали сигналить и светить фарами. Несмотря на это, семье удалось собрать небольшой урожай и остаться довольной совместным времяпрепровождением.
Ранее Павел Прилучный подал апелляцию на решение суда относительно места проживания его сына Тимофея от предыдущего брака с Агатой Муцениеце. Дело направлено на рассмотрение в Московский городской суд.
