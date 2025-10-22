Прилучный обжаловал решение суда о месте жительства сына

Актер Павел Прилучный обжаловал решение суда о месте проживания с бывшей супругой Агатой Муцениеце их общего сына Тимофея. Соответствующая апелляция была направлена в Московский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

«В Московский городской суд поступил гражданское дело с апелляционной жалобой Павла Прилучный на решение Головинского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля суд постановил, что 12-летний сын Прилучного и Муцениеце будет проживать с матерью. По информации адвоката актрисы Натальи Мелешкиной, подросток уже с 21 июля находится вместе с матерью. Суд первой инстанции также отказал артисту в изменении соглашения о месте жительства ребёнка и расторжении алиментных договорённостей.

Ранее адвокат Павла Прилучного заявила о давлении и угрозах в свой адрес со стороны окружения Агаты Муцениеце. На её частную территорию пытались проникнуть неизвестные лица, которые повредили коммуникации, оставив жильё без электроснабжения. Адвокат выразила уверенность, что это попытка оказать давления на неё в связи с уголовным производством.