Россиянка Бурлакова завоевала серебро на чемпионате мира по велотреку

Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль в дисциплине гит на чемпионате мира по велотреку, который проходит в Чили. 25-летняя спортсменка уже имеет в активе титул чемпионки мира 2024 года в гите и победу на чемпионате Европы 2025 года в спринте, а теперь добавила к своей коллекции очередную награду.

Победительницей соревнований стала представительница Нидерландов Хетти ван де Вау, тройку лидеров замкнула Эллесс Эндрюс из Австралии. Для российских спортсменов эта награда стала второй на турнире – ранее Бурлакова уступила соотечественнице Алине Лысенко в борьбе за бронзовую медаль в спринте.

На чемпионате мира, который завершится 26 октября, разыгрываются 22 комплекта наград. На старт заявились более 1 тысячи велогонщиков, среди которых пятеро россиян – Валерия Валгонен, Никита Кирильцев, Екатерина Евланова, Бурлакова и Лысенко. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках из-за санкций, однако продолжают подтверждать высокий уровень подготовки.

Ранее Life.ru писал, что российские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате мира в Индонезии, став четвёртыми в медальном зачёте. В активе сборной два золота, одно серебро и бронза. Лидером по количеству наград стала команда Китая, а Япония и США замкнули тройку лидеров турнира.