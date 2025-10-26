Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 00:31

Россиянка Бурлакова завоевала серебро на чемпионате мира по велотреку

Яна Бурлакова. Обложка © ТАСС / IMAGO / Sirotti

Яна Бурлакова. Обложка © ТАСС / IMAGO / Sirotti

Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль в дисциплине гит на чемпионате мира по велотреку, который проходит в Чили. 25-летняя спортсменка уже имеет в активе титул чемпионки мира 2024 года в гите и победу на чемпионате Европы 2025 года в спринте, а теперь добавила к своей коллекции очередную награду.

Победительницей соревнований стала представительница Нидерландов Хетти ван де Вау, тройку лидеров замкнула Эллесс Эндрюс из Австралии. Для российских спортсменов эта награда стала второй на турнире – ранее Бурлакова уступила соотечественнице Алине Лысенко в борьбе за бронзовую медаль в спринте.

На чемпионате мира, который завершится 26 октября, разыгрываются 22 комплекта наград. На старт заявились более 1 тысячи велогонщиков, среди которых пятеро россиян – Валерия Валгонен, Никита Кирильцев, Екатерина Евланова, Бурлакова и Лысенко. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках из-за санкций, однако продолжают подтверждать высокий уровень подготовки.

Двое российских велогонщиков получили травмы на чемпионате мира по велотреку
Двое российских велогонщиков получили травмы на чемпионате мира по велотреку

Ранее Life.ru писал, что российские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате мира в Индонезии, став четвёртыми в медальном зачёте. В активе сборной два золота, одно серебро и бронза. Лидером по количеству наград стала команда Китая, а Япония и США замкнули тройку лидеров турнира.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar