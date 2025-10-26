«Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца, который станет лицом детской линейки продуктов. Российское подразделение компании планирует под брендом «Ашан Красная птица Kids» выпускать продукты, косметику, игрушки и материалы для творчества для детей от трёх до десяти лет.

Заявка на новый логотип была подана в Роспатент в октябре 2024 года, а решение о регистрации принято через год. Представители «Ашана» отметили, что персонаж Птенчик будет присутствовать на каждой упаковке новой линейки и станет узнаваемым символом бренда для маленьких покупателей.

В российском подразделении Auchan Retail подчеркнули, что компания работает над расширением линейки товаров собственных торговых марок и развитием продукции для детей. Новый товарный знак открывает путь для продажи под ним не только еды, но и косметики, парфюмерии, игрушек и материалов для рисования, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Chanel с 2022 года 36 раз пыталась зарегистрировать товарные знаки в России, несмотря на приостановку своей работы на рынке. На сегодняшний день уже оформлено 12 охранных документов, включая названия Platinum Egoiste, №5 Chanel и Coco Chanel. Компания продолжает подавать заявки на свои знаки, в том числе на оформление флаконов и новые ароматы.