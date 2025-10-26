Икона американского телевидения Джун Локхарт скончалась в возрасте 100 лет

Актриса Джун Локхарт, известная своими ролями в телесериалах «Лэсси» и «Потерянные в космосе», скончалась 23 октября 2025 года в возрасте 100 лет. Она ушла мирно от естественных причин в своём доме в калифорнийской Санта-Монике. Об этом журналу People сообщил её представитель и друг семьи Лайл Грегори.

Локхарт начала свою карьеру в 1938 году, снявшись в фильме «Рождественская песнь» в возрасте 13 лет. В 1947 году она получила специальную премию «Тони» за роль на Бродвее. В 1958 году она начала сниматься в сериале «Лэсси», а затем сыграла Мору Робинсон в сериале «Потерянные в космосе». Также она появлялась в таких шоу, как «Петтикоат Джанкшн» и «Общий госпиталь». Локхарт была дважды номинирована на «Эмми» и получила две звезды на Голливудской «Аллее славы».

Актриса была активным сторонником космических исследований и в 2014 году получила медаль NASA за выдающиеся достижения в общественной деятельности. Локхарт также интересовалась политикой и имела бессрочный пресс-пропуск в Белый дом. Она оставила после себя двух дочерей, Энн и Джун Элизабету.

