В США Украине предрекли закрытие фабрик и крах централизованного отопления зимой

Грядущей зимой жители Украины могут лишиться централизованного отопления. А фабрики закроются из-за повышения цен и перебоев с электричеством. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Журналисты отметили, что такие проблемы возникли из-за повреждений газовой инфраструктуры. Для устранения нехватки газа некоторые города Украины отложили начало отопительного сезона, говорится в материале.

«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабной войны», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Авторы публикации отметили, что Украина сейчас пытается увеличить импорт газа. Ожидается, что страна получит около 4 миллиардов кубометров топлива, потратив на это примерно $2 миллиарда.

Эксперты прогнозируют, что Украина столкнётся с самой тяжелой зимой за всё время конфликта. На это влияют несколько факторов. К ним относятся удары российской армии по объектам энергетической инфраструктуры, сокращение внутренней добычи газа до 60 процентов и общее изнашивание сетей за время боевых действий.