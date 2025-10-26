Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 00:41

В США Украине предрекли закрытие фабрик и крах централизованного отопления зимой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Грядущей зимой жители Украины могут лишиться централизованного отопления. А фабрики закроются из-за повышения цен и перебоев с электричеством. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Журналисты отметили, что такие проблемы возникли из-за повреждений газовой инфраструктуры. Для устранения нехватки газа некоторые города Украины отложили начало отопительного сезона, говорится в материале.

«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабной войны», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Авторы публикации отметили, что Украина сейчас пытается увеличить импорт газа. Ожидается, что страна получит около 4 миллиардов кубометров топлива, потратив на это примерно $2 миллиарда.

Украине не хватает $1,5 млрд для отопительного сезона и закупки газа на зиму
Украине не хватает $1,5 млрд для отопительного сезона и закупки газа на зиму

Эксперты прогнозируют, что Украина столкнётся с самой тяжелой зимой за всё время конфликта. На это влияют несколько факторов. К ним относятся удары российской армии по объектам энергетической инфраструктуры, сокращение внутренней добычи газа до 60 процентов и общее изнашивание сетей за время боевых действий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar