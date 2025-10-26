В Сеченовском университете назвали возраст, когда человек начинает стареть

Старение человека начинается гораздо раньше, чем принято считать – уже в 25 лет. Об этом заявила доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.

По её словам, именно с этого возраста в организме запускаются клеточные процессы, которые в будущем приводят к хроническим неинфекционным заболеваниям – от сердечно-сосудистых проблем до диабета и ожирения. На скорость старения напрямую влияют образ жизни, уровень физической активности, питание и даже качество сна.

На клеточном уровне всё начинается уже после 25 лет, уточнила Рыкова. С этого момента важно следить за балансом труда и отдыха, рационом и гигиеной сна, чтобы сохранить когнитивные функции и энергию, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко предложил пересмотреть подход к вопросам старения в России. Он подчеркнул, что медицина должна сосредоточиться не просто на увеличении числа прожитых лет, а на продлении именно здорового периода жизни. По словам министра, цель современного здравоохранения – сделать старость активной, а не болезненной.