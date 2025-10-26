Сектор Газа
Регион
26 октября, 01:51

Депутат назвал категории россиян, которые могут получить субсидии на покупку квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Отдельные категории российских граждан имеют право на получение государственной субсидии для приобретения жилья, которая предоставляется всего один раз в жизни. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам парламентария, такая поддержка может покрывать до 70% и более от стоимости квартиры для льготных категорий, официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Депутат уточнил, что основанием для признания нуждающимися служит отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади учётной норме, проживание в аварийном фонде или наличие тяжёлого хронического заболевания у члена семьи.

Для молодых семей предусмотрена субсидия в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья, тогда как военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию до 100% в зависимости от выслуги лет. Для остальных льготных категорий размер поддержки варьируется от 5% до 70%.

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в налоговое законодательство, которые предусматривают отмену налоговых льгот при продаже жилья, вне зависимости от срока владения. Изменения коснутся также случаев наследования и дарения недвижимости.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Артём Гапоненко
