Депутат назвал категории россиян, которые могут получить субсидии на покупку квартиры

Отдельные категории российских граждан имеют право на получение государственной субсидии для приобретения жилья, которая предоставляется всего один раз в жизни. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам парламентария, такая поддержка может покрывать до 70% и более от стоимости квартиры для льготных категорий, официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Депутат уточнил, что основанием для признания нуждающимися служит отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади учётной норме, проживание в аварийном фонде или наличие тяжёлого хронического заболевания у члена семьи.

Для молодых семей предусмотрена субсидия в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья, тогда как военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию до 100% в зависимости от выслуги лет. Для остальных льготных категорий размер поддержки варьируется от 5% до 70%.

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в налоговое законодательство, которые предусматривают отмену налоговых льгот при продаже жилья, вне зависимости от срока владения. Изменения коснутся также случаев наследования и дарения недвижимости.