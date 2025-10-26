В Институте Пушкина рассказали, когда «вы» нужно писать с заглавной буквы

Слово «вы» необходимо писать с заглавной буквы, когда обращаешься к конкретному человеку. Об этом рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Он пояснил, что данное правило касается вежливых обращений к одному лицу. Также он действует в текстах, предназначенных для многократного использования.

«В литературной речи личное местоимение «вы» рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу», — приводит слова Катышева РИА «Новости»

В частности, в письмах и официальных документах пишут: «поздравляем Вас», «сообщаем Вам», «в ответ на Ваш запрос». Катышев добавил, что слова «вы» и «ваш» пишутся с прописной буквы в анкетах, рекламе и листовках.

Он также отметил, что в официальных титулированиях оба слова пишутся с заглавной буквы. Примеры: «Ваше (Его, Её) Величество» и «Ваше (Его, Её) Высочество».

