В Госдуме заявили, что «бумажный террор» мешает учителям

Бюрократия и внеучебная деятельность серьёзно осложняют работу учителей. Это стало основным препятствием для качественного обучения, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он описал ситуацию как «бумажный террор». Чернышов отметил, что отчёты и организационные задачи фактически заменили учебный процесс.

«Учителя вместо живого общения с детьми и творческой работы становятся клерками, заполняющими бесконечные формы, таблицы и планы», — цитирует вице-спикера РИА «Новости».

По словам Чернышова, такая ситуация снижает качество образования и приводит к выгоранию педагогов.

Депутат призвал немедленно создать и внедрить меры по цифровизации и значительному сокращению бумажной нагрузки. Это поможет «вернуть учителям время на обучение». Вице-спикер планирует направить свои предложения в министерство просвещения РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что в России предлагают установить лимит учеников и выплачивать учителям дополнительное вознаграждение — не менее одной тысячи рублей за каждого школьника сверх лимита. Сейчас нет ограничений по количеству учащихся в классе. Единственная норма прописана в санитарных правилах: на каждого ребёнка должно быть не менее 2,5 квадратного метра площади.