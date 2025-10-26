Лыжница Степанова предложила австрийскому спортсмену забеременеть в ответ на критику

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова с юмором ответила австрийскому лыжнику Мики Фермойлену, который раскритиковал её за редкие допинг-тесты. Россиянка предложила европейскому коллеге забеременеть.

«Так забеременей, какие проблемы. Даже WADA пока не додумалось проверять беременных и кормящих матерей», – написала 24-летняя спортсменка в своём телеграм-канале.

Степанова стала известна после того, как завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. В феврале 2025 года она сообщила о рождении дочери, а согласно правилам WADA в этот период регулярный контроль спортсменов приостанавливается.

Ранее Life.ru писал, что российская лыжница Дарья Непряева расплакалась после недопуска на Олимпиаду-2026. Спортсменка призналась, что её мечта о зимней Олимпиаде пока не сбудется, что вызвало волну сочувствия в соцсетях.