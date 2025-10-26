Волков после победы над Алмейдой заявил, что бразилец не давал ему драться

Российский тяжеловес Александр Волков прокомментировал свою победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. В эфире «Матч ТВ» боец назвал результат поединка подарком на свой день рождения.

Россиянин пояснил, что учёл опыт предыдущего поражения, изучив регламент, что позволило ему демонстрировать необходимую активность в партере и избежать спорного судейского решения.

«В прошлый раз я правила не читал, поэтому обокрали. А сейчас прочитал, поэтому знаю, что должны давать очки за активность снизу. Я активность снизу показывал», — рассказал спортсмен.

Также Волков отметил, что его соперник избегал открытого боя, одновременно мешая действовать ему самому. По словам российского бойца, он стремился к нокауту, тогда как Алмейда пытался провести удушающий приём.

«Сам не дрался, и мне не давал. Я дрался, но он мне не давал», — заявил Александр.

Напомним, поединок продлился все отведенные три раунда и завершился раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28). На счету Волкова, которому за день до боя исполнилось 37 лет, теперь 39 побед в MMA (24 нокаутом, 4 сдачей, 11 решением) и 11 поражений (2 нокаутом, 3 сдачей, 6 решением).