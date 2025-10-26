Бой Аспиналла и Гана за титул чемпиона UFC признан несостоявшимся из-за тычка в глаз
Главный поединок турнира UFC 321 в Абу-Даби между британцем Томом Аспинэллом и французом Сирилом Ганом за титул чемпиона в тяжёлом весе признан несостоявшимся. Причиной стало то, что француз случайно ткнул своего оппонента пальцем в глаз в первом раунде.
Параллельно на том же турнире определилась новая чемпионка в женском минимальном весе — американка бразильского происхождения Маккензи Дерн одержала победу единогласным решением судей над бразильянкой Вирной Жандиробой.
Также на турнире в Абу-Даби отметились российские бойцы. Тяжеловес Александр Волков одержал победу над бразильским бойцом Жаилтоном Алмейдой, а Умар Нурмагомедов победил Марио Баутисту.
Том Аспиналл и Сирил Ган. Обложка © ТАСС / EPA