26 октября, 05:08

Bild: ЕС снова в тройке крупнейших торговых партнёров России даже при санкциях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Несмотря на санкции, Европейский союз остается одним из крупнейших торговых партнеров России. По данным газеты Bild, ссылающейся на Немецкий экономический институт, ЕС вошёл в тройку лидеров по объему торговли с РФ.

«Общий объём торговли России с ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро, что сделало ЕС третьим по величине торговым партнёром России в 2024 году», — отмечается в публикации.

Издание также сообщает, что совокупный экспорт России в 20 крупнейших стран-партнеров вырос в 2024 году на 18% и достиг 330 миллиардов долларов с поправкой на инфляцию. Первые позиции среди торговых партнеров РФ занимают Китай и Индия.

Стало известно, почему премьер Бельгии блокирует кражу активов России. Дело не в честности
Но этом не мешает ЕС вести горячие дискуссии относительно изъятия российских активов. Даже внутри союза у этой идеи есть противники. К примеру, Бельгия предупредила о жёсткой реакции Москвы на конфискацию активов. Российские власти могут ответить ударами по европейским активам на сумму до 200 миллиардов долларов. Министр Тео Франкен подчеркнул, что кредиты Киеву под эти средства скорее приведут к катастрофе для ЕС, чем к восстановлению Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Андрей Бражников
