26 октября, 05:34

Водитель-террорист получил 17 лет за наезд на полицейского и попытку украсть его оружие

Водитель получил 17 лет за наезд на полицейского в Краснодаре по делу о теракте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Сбивший сотрудника полиции в Краснодаре в феврале 2022 года водитель получил 17 лет лишения свободы. Суд квалифицировал его действия как теракт и попытку похищения огнестрельного оружия. Об этом говорится в судебных материалах.

В судебных материалах говорится, что Южный окружной военный суд приговорил Сергея Гурина к 17 годам с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в колонии строгого режима.

Решение суда впоследствии признал законным Апелляционный военный суд, а Верховный Суд РФ в октябре окончательно утвердил приговор. Защита Гурина настаивала, что действия обвиняемого были ошибочно квалифицированы как теракт, поскольку, по мнению адвокатов, последствия инцидента «несопоставимы со взрывом или поджогом». Однако суд с доводами стороны защиты не согласился.

Ранее в Амурской области произошло серьёзное ДТП — на подъезде к Благовещенску столкнулись автобус Yutong и рефрижератор. В результате аварии пострадали десять человек. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и оперативные службы, движение на участке остаётся затруднённым.

Милена Скрипальщикова
