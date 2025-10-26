Сектор Газа
26 октября, 05:38

Пранкер Лексус назвал роковые ошибки во время общения с мошенниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Kuranets

Соблюдение базовых правил «информационной гигиены» поможет вам не стать жертвой мошенников. К примеру, стоит отказаться от дистанционной передачи конфиденциальных данных и ввести кодовые слова для личного общения. Об этом рассказал пранкер Лексус (Алексей Столяров).

По его словам, сегодня любой входящий звонок следует воспринимать как потенциальную угрозу.

«Во-вторых, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. И я думаю, что сейчас очень важно создать какие-то определённые офлайн-слова, офлайн-пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Это, наверное, спасёт ситуацию», — считает Столяров.

Лексус подчеркнул, что злоумышленники постоянно изобретают новые схемы и всё активнее используют мессенджеры и искусственный интеллект. Всё это превратилось в мощный инструмент атаки: они позволяют точечно воздействовать на человека и выстраивать убедительные легенды, тогда как обычные звонки уже не столь эффективны.

Мошенники отходят от массовых рассылок и переходят к адресным операциям: собирают максимум данных о конкретных людях и их окружении, чтобы создать впечатление, будто с жертвой общается знакомый или человек, имеющий к ней прямое отношение. Это повышает убедительность и результативность атак, заключил Лексус в беседе с ТACС.

Москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 17 млн, оставив без крова новых жильцов
Ранее Life.ru сообщал, что мошенники придумали новый способ обмана россиян с отключением противопожарной системы. Всё начинается со звонка или сообщения от «сотрудника ТСЖ», который предлагает перейти по ссылке.

