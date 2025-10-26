Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 05:52

Россияне среди учёных чаще всего вспоминают Менделеева, Ломоносова и Королёва

Дмитрий Менделеев. Обложка © Wikipedia

Дмитрий Менделеев. Обложка © Wikipedia

Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов и Сергей Королёв возглавили список самых упоминаемых учёных среди россиян. К такому выводу пришли Аналитический центр ВЦИОМ и Российское общество «Знание» по итогам совместного опроса.

Кроме того, более половины опрошенных (51%) считают, что государство должно предоставлять самую существенную поддержку для развития медицинских наук. Далее по списку идут технические (46%) и сельско-хозяйственные (26%).

64% респондентов заявили, что хотели бы, чтоб их дети или внуки в будущем связали свою жизнь с наукой. В опросе принимали участие 3600 человек старше 18 лет.

Лекарства намного опаснее: Врач объяснил, почему не надо бояться солнечных бурь
Лекарства намного опаснее: Врач объяснил, почему не надо бояться солнечных бурь

Ранее китайские учёные узнали, что фильмы ужасов помогают людям бороться с депрессией, меняя на время активность нейронных сетей мозга. По сути, контролируемый страх во время просмотра «вытесняет» из головы другие неприятные мысли.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Сергей Королев
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar