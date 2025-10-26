Россияне среди учёных чаще всего вспоминают Менделеева, Ломоносова и Королёва
Дмитрий Менделеев. Обложка © Wikipedia
Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов и Сергей Королёв возглавили список самых упоминаемых учёных среди россиян. К такому выводу пришли Аналитический центр ВЦИОМ и Российское общество «Знание» по итогам совместного опроса.
Кроме того, более половины опрошенных (51%) считают, что государство должно предоставлять самую существенную поддержку для развития медицинских наук. Далее по списку идут технические (46%) и сельско-хозяйственные (26%).
64% респондентов заявили, что хотели бы, чтоб их дети или внуки в будущем связали свою жизнь с наукой. В опросе принимали участие 3600 человек старше 18 лет.
