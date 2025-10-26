Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 07:21

Российские дроны лишили лесной отряд ВСУ терминала спутниковой связи Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Levenko

Российские беспилотники в лесах Харьковской области обнаружили спрятанный ретранслятор FPV-дронов ВСУ и терминал спутниковой связи «Старлинк» (Starlink). Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Работа БПЛА. Видео © Telegram / Северный Ветер

Российские БПЛА отравили «прогуляться» в лес в Харьковской области, чтобы поохотиться там на связное оборудование ВСУ.

«В районе н.п. Малые Проходы расчёты БпЛА уничтожили вражеские ретранслятор FPV-дронов и терминал спутниковой связи «Старлинк», — сказано в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что после удара украинского беспилотника в Волгоградской области загорелась подстанция ЛЭП. Пожарные расчёты сумели довольно быстро разобраться с возгоранием.

BannerImage
Владимир Озеров
