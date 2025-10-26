Российские дроны лишили лесной отряд ВСУ терминала спутниковой связи Starlink
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Levenko
Российские беспилотники в лесах Харьковской области обнаружили спрятанный ретранслятор FPV-дронов ВСУ и терминал спутниковой связи «Старлинк» (Starlink). Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
Работа БПЛА. Видео © Telegram / Северный Ветер
Российские БПЛА отравили «прогуляться» в лес в Харьковской области, чтобы поохотиться там на связное оборудование ВСУ.
«В районе н.п. Малые Проходы расчёты БпЛА уничтожили вражеские ретранслятор FPV-дронов и терминал спутниковой связи «Старлинк», — сказано в сообщении.
