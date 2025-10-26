Первые два губернатора эпохи Ельцина умерли за один месяц

В августе этого года ушли из жизни сразу два известных политиков, которые возглавляли крупные регионы на заре новой России. Это бывший губернатор Смоленской области Валерий Фатеев и экс-глава Новгородской области Михаил Прусак. Судьбы первых губернаторов сложились по-разному: одни нашли путь к стабильной жизни, другие столкнулись с нуждой и трагедиями. Об этом сообщило издание «Лента.ру».

«На всех уровнях власти он защищал интересы России. У него были сторонники и противники. За свою жизненную и профессиональную позицию он платил очень высокую цену: уголовные преследования, шантаж, угрозы, плен и предательство, гибель соратников и драматические эпизоды в жизни близких ему людей», — говорила член учёного совета Русского географического общества Лариса Мажар о Валерии Фатеева.

Валерий Фатеев, первый губернатор Смоленской области (1991–1993), после ухода с поста продолжил работу в Совете Федерации, занимал должности замминистра экономики и первого вице-премьера правительства Ингушетии. В 1998 году занялся предпринимательской деятельностью, сталкивался с покушениями и даже похищением супруги чеченскими боевиками. В последние годы преподавал в гуманитарном университете Смоленска, затем переехал в Москву, работал на оборонных предприятиях и писал биографический роман «Выбор».

Михаил Прусак, первый губернатор Новгородской области (1991–2007), родился на Западной Украине в семье репрессированного. Он стал лидером демократического движения региона, доверенным лицом Ельцина и инициатором экономических реформ. Трижды побеждал на всенародных выборах, но одним из первых в стране высказался за отмену губернаторских выборов. После ухода с поста в 2007 году столкнулся с финансовыми трудностями и в 2017 году был признан банкротом. В последние годы Прусак жил на пособие 25,5 тысячи рублей из-за инвалидности после инсульта.

После ухода с поста губернатора Фатеев преподавал, а затем трудился на оборонных предприятиях, увлечённо писал биографический роман и выпустил книгу «Выбор». Прусак в последние годы жизни оставался на социальном пособии, отражающем трудности бывших региональных руководителей, потерявших высокий пост.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов скончался на 79-м году жизни. Виноградов запомнился как сильный лидер, опытный хозяйственник и надёжный товарищ. Он был удостоен звания почётного гражданина области, а его имя и достижения навсегда вписаны в историю региона.