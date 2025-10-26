Сектор Газа
26 октября, 08:05

Добрый субботник в Петербурге объединил простых граждан, политиков и героев СВО

Обложка © freepik

Тысячи петербуржцев приняли участие в общегородском дне благоустройства, центральной площадкой которого стал парк 300-летия Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов лично дал старт мероприятию, приняв участие в посадке 80 елей в честь годовщины Победы.

«Многие петербуржцы-ленинградцы вышли сегодня на Добрый субботник, это очень важно — надо к зиме прибрать город, почистить листву, тротуары, посадить деревья. Это — наша общая традиция, добрая традиция ленинградцев-петербуржцев», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Мероприятие объединило разные поколения: подростки, молодые семьи и граждане «серебряного возраста» совместно убирали территорию. В рамках творческой программы наградили победителей детского конкурса рисунков «Мы – за чистоту», а библиотеки и дома творчества Северной столицы провели серию мастер-классов по переработке опавшей листвы.

По словам главы города, октябрьская программа благоустройства включала в себя мойку более тысячи улиц и двух тысяч остановок, высадку 24 тысяч кустарников и деревьев. Параллельно в Некрасовском саду и Ново-Манежном сквере прошли тематические субботники с участием депутатов, ветеранов СВО и дизайнеров, добавивших в городское пространство 27 клёнов и арт-объекты.

Искусственный интеллект защитит памятники Петербурга от вандалов

Ранее в Петербурге создали лабораторию для реставрации уникальных документов ВОВ. Реставраторы применяют различные методики — от химической обработки до механической чистки — для сохранения писем, листовок и фотографий. Беглов предоставил лаборатории новое оборудование, включая прессы и планетарные сканеры.

